شكرا لقرائتكم خبر عن 67% نسبة ارتقاء الإمارات على سلم التنافسية العالمية خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجحت دولة الإمارات بإنجاز 67 % تقريبا فى الترقية ضمن قائمة أكثر الدول تنافسية فى العالم خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بعدما قفزت إلى المركز الـ 5 فى العام 2019 مقارنة مع المركز الـ 15 فى العام 2016 وذلك وفق ما وثقه آخر تقرير للكتاب السنوى للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولى للتنمية.

ويظهر حجم الإنجاز الذى حققته الإمارات فى مجال التنافسية خلال الفترة الماضية من خلال قدرة الدولة على تجاوز العديد من الدول التى تصنف ضمن قائمة الدول المتقدمة على مستوى العالم فى العديد من المؤشرات الفرعية.

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ويركز تقرير التنافسية العالمية الذى شمل اقتصاد 63 دولة حول العالم على 4 محاور تتضمن الأداء الاقتصادى والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية والتى يتم قياسها من خلال 333 مؤشرا مخصصة لتقييم كيفية إدارة الدول والمؤسسات لتحقيق الرخاء والازدهار.

وتصدرت الإمارات المراتب الأولى عالمياً فى عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التى يرصدها التقرير حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً فى محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثانى عالمياً فى محور "الكفاءة الحكومية"، كما حققت المراكز الخمس الأولى عالمياً فى عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول فى "الممارسات الإدارية" والمركز الثانى عالمياً فى كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً فى "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية" وتهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات العربية المتحدة 2021 إلى وضع الدولة على مسار تنموى يضمن تحول الإمارات عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة لما يزيد على مليارى شخص، وذلك عبر التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

يشار إلى أن الدولة ستحتفل بيوبيلها الذهبى بحلول العام 2021 ، وتشير المؤشرات إلى تواصل قدرتها التنافسية، على مجاراة الدول الكبيرة، والاقتصادات العالمية المتطورة، والانضمام إلى قائمة أفضل 10 دول وهو الأمر الذى من شأنه أن يفتح الأبواب لفرص غير مسبوقة ونمو مضطرد وتطور كبير خلال السنوات القادمة .