- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذه الأعشاب السلاح الأقوى لمحاربة سرطان المعدة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة إنجليزية عن أن أعشاباً صينية كانت تستخدم لعلاج مرض الملاريا، ستكون السلاح الأقوى لمحاربة سرطان المعدة، وستكلّف المريض أقل من جنيه إسترليني يومياً، وذلك بحسب التقرير الذي جاء في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وأكد العلماء الذين قاموا بالدراسة أن عقار "الأرتيسونات" المستخلص من العشب الصيني، كان له تأثير إيجابي على حوالي 40 ألف مريض الذين شخّصوا بسرطان المعدة.
ويتم استخدام الأرتيسونات في المقام الأول لعلاج الملاريا، وقد ثبت أيضاً أن فعاليته تقدّر بأكثر من 90 ٪.
وفي التجارب الأولى للعقار ثبتت أن المريض الذي يتناوله قبل إجراء العملية الجراحية يكون أقل بستة مرات من احتمالية عودة الإصابة له مقارنة بهؤلاء الذين يتناولون عقار ""placebo.
وسرطان المعدة قد يصيب أي جزء من المعدة ثم يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، وهو يسبّب موت ما يقرب من مليون شخص سنوياً، والأكثر انتشاراً في كوريا واليابان وإنجلترا وأمريكا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه الأعشاب السلاح الأقوى لمحاربة سرطان المعدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.