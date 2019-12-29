إستعمالات غريبة وغير متوقعة للتوابل.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للتوابل إستعمالات عدّة وغريبة، إكتشفي ما هي أبرز هذه الإستخدمات وإستفيدي منها في حياتك اليومية:



- تنظيف الأرضية وتعطيرها: أخلطي كمية صغيرة من شاي الأعشاب مع الصابون والخلّ لتنظيف الأرضية، تطهيرها وتعطيرها؛ ستتفاجئين بمفعول هذه الخلطة المنعشة في المنزل.

- التخلّص من الحشرات والنمل: إن وضع كمية صغيرة من إكليل الجبل في وعاد صغير داخل الغرفة يساعدك على التخلّص من الحشرات المزعجة، كما يمكنك إستخدام القرفة للتخلّص من النمل.

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- حماية النباتات من الحشرات: رشّي القليل من الحرّ على النباتات للتخلّص من الحشرات المزعجة والمؤذية.

- التخلّص من القشرة: إن مختلف أنواع التوابل تساعد على التخلّص من قشرة الشعر، أضيفي القليل منها على كمية الشامبو التي تضعينها على شعرك، وتمتعي بشعر صحي، خالي من القشرة.

- الحفاظ على الملابس الملونة أثناء الغسيل: أضيفي كمية صغيرة من الفلفل الأسود أثناء غسل الملابس الملونة للحفاظ عليها وتجنّب البهتان.

- بلسم للشعر: إن التوابل تساعدك على الحصول على شعر ناعم وأملس، لا تتردّدي في إضافة القليل منها على الشامبو للحصول على شعر جذاب وصحي.

- التخلّص من ألم المعدة: إن الزنجبيل يساعدك على التخلّص نهائياً من ألم المعدة، أخلطي القليل منه مع الشاي وتخلّصي من الألم بأسرع وقت ممكن.