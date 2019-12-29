شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزن الزائد.. أبرز مشاكل العصر لدى الرجال والنساء! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يُعد الوزن الزائد من أبرز مشاكل العصر لدى الرجال والنساء على حدٍ سواء، لذا إليكم هذه الوصفة الغذائية الصحية والبسيطة لخسارة نحو 6 كيلوغرامات في منطقة البطن (الكرش) خلال أيام حدها 20 يوماً.

مكونات الوصفة: فنجان من الكركم المبشور فنجان من الزنجبيل المبشور فنجان من قشر الليمون المبشور Advertisements فنجان من قشر البرتقال المبشور فنجان من القرفه البودرة او المبشورة طريقة التناول: مزج المكونات كلها قبل وضعها في زجاجة مياه ليتر ونصف وحفظها في الثلاجة قبل النوم يجب غلي فنجان صغير من الماء او كوب متوسط الحجم، وثم وضع ملعقة من المزيج في الفنجان ترك الفنجان 5 دقائق ثم تصفيته وتناوله على الفور

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