سباق دولي محموم لاستكشاف المريخ في عام 2020









اسماء السيد - يعيد السباق نحو المريخ في عام 2020 الأذهان إلى تلك الحقبة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، عندنا اندلع سباق مثير بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإنزال أول إنسان على سطح القمر.

""الخليج 365"" من بيروت: وسط السباق العالمي لاستكشاف المريخ، نشأت منافسة محمومة بين أطراف عدة لإيصال البشر إليه واستعماره. وأصبح هذا هو الهدف المعلن لدول وشركات عدة حول العالم، والأهم هو وجود سباق شرس حول من سيكون أول من يفعل هذا.

مسبار الأمل

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ، أُطلق عليه اسم "مسبار الأمل"، لتكون الإمارات بذلك واحدة من بين تسع دول فقط تطمح إلى استكشاف هذا الكوكب.

سيشكل "مسبار الأمل" انطلاقة عربية حقيقية في عالم الفضاء في عام 2020، وسيكون - طبقًا للمخطط العلمي - أول مرصد جوي مريخي حقيقي. سيدرس كافة التغيرات التي تحدث في طبقات الغلاف الجوي السفلى، كالعواصف الغبارية، والتغيرات في درجات الحرارة على طبقات الغلاف الجوي العليا، ودراسة العلاقة بين مناخ المريخ وتضاريسه.

وسيقدم المسبار أول صورة شاملة وكاملة للغلاف الجوي المريخي على مدار العام، مراقبًا كيفية تفاعل الطبقة العليا، والطبقة السفلى من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. كما سيرسم صورة جيدة لمناخ المريخ الحالي، وما كان عليه قبل تلاشي غلافه الجوي، على مدار اليوم وعبر كافة الفصول والمواسم بشكل مستمر.

مهمة المريخ 2020

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تطلق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مهمة مريخية جديدة تُسمى بمهمة "المريخ 2020"، وستحمل في طياتها آمالًا للكثير من التجارب العلمية الجديدة التي ستُنفذ أول مرة على كوكب المريخ.

سيتم إطلاق المركبة في الفترة بين 17 يوليو و5 أغسطس 2020، وهي الفترة التي تسمح بوصول المركبة إلى سطح المريخ بأقل كمية ممكنة من الوقود.

مركبة شياباريلي

بعد أن تحطمت مركبة الفضاء الأوروبية "شياباريلي" خلال دورتها في فلك المريخ في عام 2016، تقدم الولايات المتحدة وروسيا هذه المرة المساعدة التقنية لوكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق هذه المركبة مجددًا. لكن الوكالة هي التي ستتعامل مع هبوط المركبة التي أُطلق عليها اسم روزاليند فرانكلين، تيمنًا باسم عالمة بريطانية رائدة شاركت في اكتشاف بنية الحمض النووي.

مهمة المريخ الصينية

انتهت مهمة المريخ الصينية الأولى في عام 2012، عندما فشلت المركبة الفضائية الروسية التي كانت تحمل المسبار الصيني في ترك مدار الأرض. لذلك، قررت الصين أن تطلق مهمتها (HX-1) لاستكشاف المريخ في عام 2020. وتحدث وو يان هوا، نائب رئيس وكالة الفضاء الصينية، عن أمله في بناء "مجتمع يتشارك المصير البشري" من خلال المساعي الفضائية في العالم، بمساعدة "الحكمة الصينية".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "إكونوميست". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.economist.com/the-world-in/2019/12/22/the-rush-to-mars-in-2020