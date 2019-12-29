شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى محذرا تركيا من التدخل العسكرى: الرد سيكون قاسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إنه إذا فكرت تركيا بالتدخل العسكرى فى البلاد سيكون الرد قاسياً من الجيش الليبى وسيعتبر هذا التدخل "استعماراً جديداً لليبيا".

وكشف بليحق - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد- أن الجيش الليبى استهدف أكثر من مرة غرف عمليات تابعة للأتراك، الذين يشرفون على الطائرات المسيرة ويقدمون دعماً لوجستياً.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد في لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، أنه سيتم دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي بسحب الدعم والاعتراف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكانت مصادر تركية قد كشفت أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أرسل مذكرة إلى البرلمان، لطلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن البرلمان قد يناقش المذكرة الخميس المقبل، فيما طالب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجنب أي تدخل عسكري في ليبيا، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع بتصعيد عسكري في المنطقة.

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