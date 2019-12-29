شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية: متظاهرون يقطعون الطريق الواصل بين الديوانية والنجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عدد من المتظاهرين يقطعون الطريق الواصل بين محافظتي الديوانية والنجف صباح اليوم الأحد، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد أعلنت إنه تم إطلاق سراح 2700 معتقل من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.وأوضح عضو المفوضية علي البياتي - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أنه تم إطلاق سراح أغلب المعتقلين بسبب التظاهرات التي اجتاحت العديد من المدن والمناطق في العراق، مشيرا إلى أن عدد من أفرج عنهم بلغ 2700 معتقل منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.

وأضافت المفوضية أن من تبقى من المتظاهرين المعتقلين، والمقدر عددهم بنحو 100 معتقل ما زالوا "قيد التحقيقات"، وأن هناك جهودا لإطلاق سراحهم، بحسب ما ذكر مراسلنا في بغداد، وأشارت المفوضية إلى أنه "لا توجد أي إحالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الإرهاب كما أشيع".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية، بأن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية، وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز الإخبارية"، "إن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة "عين الأسد" الجوية بناحية البغدادى بقضاء هيت غربى الأنبار، بعد تعرض قاعدة "كى وان" فى محافظة كركوك إلى هجوم صاروخى".

وكتب الرئيس العراقى، رسالة موجهة لمجلس النواب، وتضمنت الاعتذار عن ترشيح العيدانى "من منطلق حرصى على حقن الدماء وحماية السلم الأهلى، أعتذر عن تكليف العيدانى مرشحا عن كتلة البناء، وأضاف فى الرسالة "أضع استعدادى للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا فى ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا، فيقينا لا خير يُرتجى فى موقع أو منصب لا يكون فى خدمة الناس وضامنا لحقوقهم".

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