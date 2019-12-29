العراق.. مقتل 6 من "داعش" بقصف جوي على حدود سوريا

العراق / عامر الحساني / الخليج 365



أفاد مصدر أمني بمقتل 6 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، في قصف جوي للمقاتلات العراقية على منطقة واقعة على حدود سوريا.

وقال الملازم أول في شرطة نينوى فيصل الجبوري للأناضول، إن "مقاتلات جوية عراقية قصفت مجموعة من مسلحي تنظيم داعش في قضاء الحضر، ما أدى لمقتل 6 من مسلحي التنظيم".

وأضاف الجبوري، أن "القصف الجوي جاء بعد أن هاجمت تلك المجموعة قوات أمن عراقية في المنطقة".



ويقع قضاء الحضر جنوب الموصل مركز محافظة نينوى، ويحاذيه الحدود السورية من جهة الشرق، حيث تعد المنطقة ممراً لتسلل عناصر "داعش" منذ سنوات.



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من جهة أخرى اتهمت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، في بيان لها القوات الأمريكية بتقديم السلاح إلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق شمالي البلاد، وبشكل خاص في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والمعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات متفرقة.

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