الصومال.. وصول طائرة طبية تركية لنقل جرحى تفجير مقديشو

مقديشو/نور جيدي/الخليج 365-السفير التركي، محمد يلماز: الطائرة تقل 19 طبيبا من مختلف التخصصات الى جانب 2 طنًا من المستلزمات الطبية العاجلة

- يلماز: الطائرة ستنقل مصابي الحالات الحرجة جراء التفحير الانتحاري

- وزير الأمن الصومالي: تركيا أول دولة قدمت هذه المبادرة الانسانية وهذا يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين



وصلت طائرة طبية تركية صباح اليوم الأحد الى مطار مقديشو الدولي، محملة بالأدوية، ولنقل عدد من جرحى تفجير السبت الى إسطنبول.



وقال السفير التركي محمد يلماز، في مؤتمر صحفي، إن تركيا أرسلت الطائرة الطبية لنقل مصابي الحالات الحرجة جراء التفحير الانتحاري الذي استهدف تقاطع إكس كونترول جنوبي العاصمة مقديشو.



وأضاف السفير أن تركيا تقف الى جانب الشعب الصومالي في أشد أوقاته.



وأشار أن الطائرة تقل 19 طبيبا من مختلف التخصصات الى جانب 2 طنًا من المستلزمات الطبية العاجلة.



Advertisements

وأكد السفير أن معظم الحالات الحرجة للمصابين جراء التفجير يتلقون حاليا العلاج اللازم في مستشفى أردوغان بمقديشو.



وندد السفير بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي تسبب في مقتل نحو اكثر من 80 شخصا وإصابة مئة آخرين.



من جهته قدم وزير الأمن، محمد أبو بكر اسلو، الشكر لتركيا على وقوفها الى جانب الصومالي في أشد أوقاته، مشيرا أن تركيا أول دولة قدمت هذه المبادرة الانسانية وهذا يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين.



وأضاف الوزير نعزي جميع الأسر الذين فقدوا أبناءهم جراء الهجوم الإرهابي.



وأضاف: نرسل تعازينا ايضا الى تركيا التي فقدت اثنين من مواطنيها الذين ضحوا بأنفسهم لخدمة الشعب الصومالي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.