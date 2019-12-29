وست هام يعلن إقالة المدرب بليجريني

صحيفة الخليج الالكترونية قال وست هام يونايتد إنه أقال المدرب مانويل بليجريني بعد الهزيمة 2-1 أمام ضيفه ليستر سيتي أمس السبت إذ يتقدم بنقطة واحدة ومركز واحد على منطقة الهبوط، وأضاف النادي في حسابه في تويتر “وست هام يونايتد يؤكد رحيل مانويل بليجريني عن النادي بأثر فوري”.

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