الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

نبّهت «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، الأحد، لتعرض ثماني مناطق بالمملكة، لرياح نشطة مثيرة للأتربة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء.

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إن المنطقة الشرقية (حفر الباطن، قرية العليا) تشهد رياحًا نشطة تؤدي إلى إثارة أتربة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأضافت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة (الخرمة، الموية، تربة، رنية) تتعرض لرياح نشطة مثيرة للأتربة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وذكرت أن منطقة عسير (بيشة، تثليث) تشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

Advertisements

وأشارت إلى أن منطقة حائل (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وتابعت أن منطقة المدينة المنورة (الحناكية، المهد)، تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

ونوّهت إلى أن منطقة القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء) تتعرض إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

ولفتت إلى أن منطقة الرياض (الدوادمي، السليل، عفيف، وادي الدواسر)، تتعرض لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وختم الهيئة تقريرها أن منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف عرعر) تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.