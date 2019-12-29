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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات لا تعرفها عن الشاي! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
عثر علماء على أقدم دليل على استخدام الشاي كمشروب، وعمره 2100 عام.
ووجد العلماء الشاي "الأول" قرب ضريح الإمبراطور يانغلين بالصين، ما يؤشر إلى أنه كان شراب الأباطرة المفضل في تلك الفترة.
وفي الروايات الصينية، التي ربما تكون ضرباً من الأساطير، فإن Shennong أول إمبراطور أدخل الشاي للصين.
أما أول نص يشير إلى استخدام الشاي فكان عام 59 قبل الميلاد.
الآن، يستهلك ثلثا سكان العالم أي 66% منهم تقريباً هذه النبتة التي تحوي على "كافيين" طبيعي، ولكن بعادات وأساليب مختلفة.
وتعدّ الهند والصين واليابان وسيلان وإندونيسيا أهم المنتجين للشاي، بينما تأتي بريطانيا وأميركا وأستراليا وروسيا كأهم المستوردين له.
ومن أندر أنواع الشاي هو الأبيض الذي تكون نكهته خفيفة ويحضّر بعناية.
الغريب أن طريقة تناول الشاي في التبت تكون بخلطه بالملح والزبدة، أما شاي الياسمين الذي يشربه الصينيون فيكون بدون سكر إطلاقاً ورائحته زكية.
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