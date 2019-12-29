تعرف على الوقت المثالي لترك التدخين!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

بين أن الوقت المثالي لترك التدخين هو فترة الانتقال من سكن الى آخر.



هذا ما اكتشفه علماء جامعة باث البريطانية، معللين استنتاجهم هذا بكون الناس خلاله اكثر تقبلا للأفكار والمعلومات الجديدة، لأنها مرتبطة بتغير كبير في نمط عيشهم.

فعندما يشتري الإنسان عادة منزلا جديدا أو ينتقل من عمله الى عمل جديد، لا يفكر في عمل شيء كبير يغير من نمط حياته. ولكن علماء النفس اكتشفوا ان التغيرات في نمط حياة الإنسان، تشكل فرصة كبيرة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين.

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واتضح للعلماء ان الناس يكونون أكثر انفتاحا وتقبلا للآراء والأفكار الجديدة، عندما يمرون في فترة تغير كبير في حياتهم، خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر، يعود بعدها الإنسان الى عاداته السابقة بقوة، بحيث يصبح من الصعوبة جدا التخلي عنها.

وقد استنتج العلماء هذا من متابعتهم ودراستهم لـ 800 شخص يعيشون في إحدى المدن البريطانية.

فمثلا عندما يصاب الإنسان بالبرد والانفلونزا يضطر لترك التدخين دون أي مشاكل وصعوبات، وتكون هذه فرصة جيدة لترك التدخين نهائيا. ولكن تحدث في حياتنا أمور كثيرة ذات أهمية أكبر، تمنحنا الفرص لتغيير نمط حياتنا وتحسين صحتنا.

هذا ما تؤكده نتائج الدراسة، حيث ترك نصف الأشخاص الـ 800 خلال ستة أشهر التدخين لأنهم انتقلوا الى مسكن جديد، في حين بقي النصف الآخر على حاله لبقائه في مسكنه القديم وعدم حصول تغير كبير في نمط حياته خلال هذه الفترة.