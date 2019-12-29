مشاكل صحية تزعج الرجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للرجال حصة من المخاوف الصحية مثل القلق من الصلع وتساقط الشعر، وأمراض القلب، وسرطان البروستاتا. لكن إلى جانب هذه القضايا الصحية الرئيسية توجد مشاكل صحية يومية تزعج الرجل، وتستحق البحث عن حلول لها لما تسببه من مضايقات. إليك ما تحتاج معرفته عن هذه المشاكل وطرق حلها:



الشخير. يسبب الشخير إزعاجاً لشريكة حياتك، ومن ناحية أخرى قد يكون عرضاً لمشكلة صحية هي توقف التنفس أثناء النوم. يتطلب ذلك إجراءات للحد من الشخير مثل عدم التدخين أو شرب الكحول في المساء، وخسارة الوزن الزائد، والنوم على الجانب وليس الظهر، إلى جانب استشارة الطبيب بخصوص الإجراءات الأخرى.

قشرة الرأس. إذا كنت ممن لا يعانون من الصلع قد تكون ممن يشكون من قشرة الشعر، تعتبر قشرة الشعر شائعة بين الرجال أكثر من النساء لارتباطها بالهرمونات الذكرية. عليك استخدام شامبو مضاد للقشرة، واستخدام العلاجات الطبيعية التي تحد من ظهورها، وتساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

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القدم الرياضي. هي عدوى فطرية تصيب القدم، خاصة الرياضيين الذين يتجولون حفاة في صالات الرياضة وغرف تغيير الملابس وحمامات البخار تسبب هذه الفطريات حكة شديدة للجلد، وتنتشر بين أصابع القدم، ويتطلب علاجها وصفة طبية تحتوي على مضاد حيوي.

التجاعيد. أحياناً يشكو الرجل من تضاعف ظهور التجاعيد مقارنة بالنساء. يرجع السبب لعدم استخدام الرجال مرطبات للبشرة من النساء أو أية كريمات للعناية بالجلد. في حال تسارع ظهور التجاعيد عليك الاهتمام برعاية بشرتك أكثر.

التهاب الجلد بعد الحلاقة. البعض يشعر بالتهاب الجلد واحمراره بعد حلاقة الذقن بالطريقة التقليدية، قد يعني ذلك أن البشرة تحتاج إلى كريم يحتوي على الكورتيزون بعد الحلاقة لتهدئتها، والأفضل أن يحتوي الكريم على فيتامين "إي" E.

رائحة القدم. يشكو البعض من صدور رائحة نفاذة بمجرد وضع قدمع في حذاء، وقد تحدث تلك المشكلة أثناء فترات التوتر فقط. السبب هو اختلاط غدد العرق مع البكتريا، ووجود جلد ميت. يُنصح باتباع استراتيجية استباقية بواسطة غسل القدمين بصابون مضاد للبكتريا يومياً، وتجفيفهما جيداً، وعمل كمادات للقدم بواسطة أكياس للشاي. يمكن نقع 5 أكياس شاي في الماء، ثم نقع القدمين في ماء الشاي لمدة 20 دقيقة يومياً.

جفاف العين. نتيجة تمضية ساعات طويلة أمام الكومبيوتر تتعرض العين للجفاف، كما تشعر عضلات العين بالتعب أيضاً. يتطلب الأمر النظر كل 20 دقيقة إلى مسافة تبتعد 20 متراً لمدة 20 ثانية. إغلاق العين كل فترة يساعد على استعادة ترطيبها.