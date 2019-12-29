ما هي مخاطر شاشات الأجهزة الإلكترونية على العين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

يجب على مستخدمي الأجهزة الذكية الذين يجلسون لساعات طويلة أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية الانتباه إلى الآثار الصحية الوخيمة لهذه الأجهزة على الجسم والعين، بحسب ما حذّرت منه الجمعية الأميركية للإبصار. ووفقاً لتقرير جديد صادر عن الجمعية تبيّن أنَّ نحو 65% من الأميركيين يعانون من عوارض إجهاد العين الرقمية منها: الجفاف، مغضب العينين، عدم وضوح الرؤية، تعب العين والرقبة وآلام الظهر، والصداع، وكل ذلك ناجم من التحديق في الشاشة الرقمية عبر استخدام كمبيوتر لوحي أو هاتف ذكي في الظلام قبل الخلود إلى النوم.



ولفتت الدراسة إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة يعرض المرء أكثر للصداع النصفي وآلام الظهر والكتفين، فضلاً عن تضرّر قرنية العين، واحتمال فقدان جزئي للنظر. ووجدت الدراسة بعد المسح الذي أجرته على ما يقرب من 10 آلاف بالغ، أن كل ثمانية من أصل 10 أميركيين يعانون من إجهاد العين الرقمية، خصوصاً من يستخدمون جهازين أو أكثر في وقت واحد. وتبين أنَّ تمضية فترات طويلة أمام الشاشات يفاقم العوارض، وأنَّ 96% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يستخدمون أجهزتهم لساعتين أو أكثر يومياً.

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وخلص التقرير إلى أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ترتفع معدلات إجهاد العين الرقمية لديهم، وتصل إلى 73%. حيث إنَّ 65% من الأطفال والمراهقين يمضون ساعتين أو أكثر يومياً على الأجهزة الرقمية. وقال 77% من الآباء إنهم قلقون جداً حول تأثير هذه الأجهزة على عيون الأطفال. وتبين أنَّ النساء أكثر عرضة من الرجال لاستخدام أجهزة متعددة في وقت واحد وأكثر عُرضة للشعور بآلام الظهر والرقبة.

إلى ذلك، أشار 90% من الأشخاص الذين شملهم الاستفتاء إلى أنهم لم يتحدثوا مع أطباء عيونهم عن استخامهم هذه الأجهزة الرقمية وتأثيرها على عيونهم.

إلى ذلك، نصحت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال باتخاذ خطوات يمكنها حماية صحة العين، عبر الحدّ من مدَّة استخدام هذه الأجهزة، أي ما لا يزيد عن ساعة أو ساعتين يومياً للمساعدة في درء عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل الانتباه، وصعوبات المدرسة والنوم واضطرابات الأكل، والسمنة. وقدَّمت الأكاديمية اقتراحاً يكمن في اعتماد ما يسمَّى بـ “نظارات الكمبيوتر” وهي عبارة عن تكنولوجيا العدسات الجديدة التي تحمي العين من الضوء الأزرق ووهجه، والضغوطات البيئية الأخرى. ويمكن شراؤها مع أو من دون وصفة طبية. ومن أبرز النصائح أيضاً لمنع إجهاد العين اللجوء إلى قاعدة 20- 20- 20، أي مقابل كل 20 دقيقة عمل عن قرب، يجب أخذ 20 دقيقة استراحة للنظر إلى شيء ما يبعد 20 قدماً.