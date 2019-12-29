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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشومر .. يحارب متاعب المعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن الشمر، سواء كشاي أو كخضار، يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة متاعب المعدة المختلفة، كالشعور بالامتلاء والانتفاخ والإمساك.
وأوضح المركز أن الفضل في هذا التأثير يرجع إلى الزيوت الطيّارة مثل الأنيثول والمنثول. ويعد الشمر أيضاً منجماً للمعادن والفيتامينات حيث أنه يزخر بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وفيتامين "أ" وفيتامين "ج" وفيتامين "ه"، وحمض الفوليك.
وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الشمر بأنه قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 24 سعراً حرارياً فقط.
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