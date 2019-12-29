ماذا يفعل وضع اليد في الخل والماء 3 مرات يومياً.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للحصول على فوائد صحية مذهلة، ينصح الأطباء بوضع اليد في الخل والماء ثلاث مرات يومياً، بسبب قدرة الخل الفائقة على ازالة السموم وعلاج الاتهابات.



اليكي الطريقة:

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- يجب أولا وضع كوب من خل التفاح فى طبق، وإضافة ستة أكواب من الماء.

- وضع اليدين فيه ثم القدمين اذا كانت تعاني من التهاب فيها ايضاً ثلاث مرات يوميا ولو لعشر دقائق.

- شرب مزيج خمس أكواب من الماء مع خمس ملاعق من الخل وملعقة عسل يومياً.

- دهن المفاصل التي تعاني من الالتهاب قبل النوم بمزيج من ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الخل.

ستلاحظون التحسن في غضون أيام، بخاصة من يعاني من التهاب المفاصل والتشققات في البشرة.