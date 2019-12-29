شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علاج روسي قديم يعالج أمراضاً لا حصر لها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

علاج روسي قديم انتقل من جيل لجيل يجب أن تتعرفوا عليه فهو يعالج أمراضاً عديدة منذ زمن طويل، وهذه الوصفة مستخدمة منذ أجيال، وهي سهلة التحضير ويمكنها مساعدتكم في علاج أمراضٍ عديدة ومشاكل صحية.



المكونات:

400 ملل من زيت الزيتون المعصور على البارد، بيضة مسلوقة، 60 غرام من شمع عسل النحل.

طريقة التحضير:

- اهرسوا البيضة المسلوقة.

- ضعوا زيت الزيتون في قدر وأضيفوا شمع عسل النحل وضعوا القدر على نار خفيفة.

- عندما يذوب الشمع، أضيفوا البيض المهروس.

هذا الكريم أو المرهم فعال جداً، إذا استخدمتموه على الجلد، يجب أن تسخنوه سلفاً في يديكم. لاستخدامه على منشفة، ادهنوا المرهم على منشفة وضعوها فوق طنجرة مليئة بالماء المغلي (ليذوب الشمع على المنشفة).

بماذا تفيد هذه الوصفة؟

- الأمراض النسائية

هذا المرهم يخفف الالتهاب، يساعد في علاج تكيسات المبيض والتهاب الثدي. ضعي قليلاً من هذا المرهم في المهبل صباحاً ومساءً لعلاج هذه الأمراض. يمكن أن تختفي بعض التكيسات بعد 10 أيام تقريباً. لمعالجة التهاب الثدي، ضعي منشفة مشبعة بهذا الكريم ( بعد تذويبه على البخار ) على منطقة الثدي. تأكدي من وضع كيس بلاستيكي على المنشفة. غيري المنشفة كل ساعتين.

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- التهاب اللوزتين التقيحي

ضعوا القليل من هذا الكريم على حنجرتكم وعلى محيط عنقكم حتى تعالجوا احتقان الصدر، التهاب اللوزتين وتقيح الحنجرة. ضعوا هذا العلاج في بداية المساء وكرروه مرتين إلى ثلاث مرات. سيزول التقيح في الحنجرة في صباح اليوم التالي.

- التقرحات الجلدية، الغرغرينا

ضعوا منشفة ورقية مغمسة بالكريم الروسي، على المنطقة المصابة. غيّروا المنشفة الورقية كل ساعتين. بعد بعض الوقت، سيبدأ القيح بالخروج من الجروح.

- التهاب الأذن التقيحي

اغمسوا قطنة في الكريم الروسي وضعوها على أذنكم. غيّروا القطنة إذا كان هذا ضرورياً. هذا الكريم سيساعد على إخراج القيح إلى خارج الأذن.

- علاج البواسير

ادهنوا القليل من الكريم على سدادة قطنية ثم ضعوها في المؤخرة واتركوها كل الليل. كرروا العملية لمدة 8 إلى 10 أيام أو حتى تشعروا بتحسن.

- حروق، جروح، أوجاع أسنان، أوجاع مفاصل، تقرحات، أورام

ضعوا الكريم على المنطقة المصابة وغلفوها بشيء ناعم خلال الليل. إذا لم تكن الجروح التي ترغبون في أن تشفى كبيرة، يمكنكم وضع هذا الكريم بواسطة قطنة.

بالنسبة لأوجاع الأسنان، خذوا القليل من هذا الكريم على إصبعكم وضعوه مباشرة على السن المصابة.

يمكنكم أن تستخدموه لتدليك المفاصل المتألمة والركبتين.

هذا الكريم مثالي أيضاً لتقوية الأظافر.