- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استرجع ذاكرتك بهذه الفاكهة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إن كنتم ممن يعاني من ضغوط كبيرة في العمل أو في حياتكم اليومية، وبدأتم تعانون من النسيان وفقدان الاشياء بسبب تراجع الذاكرة بطريقة غريبة ومفاجئة، إليكم الحلّ.
أجريت دراسة في جامعة "برينستون" في نيو جيرسي، على مجموعة من المصابين بتراجع الذاكرة، فطلب منهم شرب كوبين ونصف الكوب من عصير التوت البرّي يومياً لمدة 12 أسبوعاً "أي ما يعادل تناول كوب من التوت".
وبعد انقضاء المدة، لاحظ المشرفون على الدراسة وجود تحسن كبير في الذاكرة واختبارات التعلم، مقارنة مع أولئك الذين شربوا عصيراً وهمياً.
ويرجح العلماء أن يكون السبب في ذلك إلى مادّة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة، التي تزيد الإشارات بين خلايا المخ وتحسن من مرونتها، كما تعزز التعلم والذاكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر استرجع ذاكرتك بهذه الفاكهة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.