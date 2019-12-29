جدول لتسهيل أعمال المنزل اليومية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يترتب على ربة المنزل القيام بأعمال التنظيف المنزلي يومياً، للحفاظ على "مملكتها" مرتبة وناعمة ببيئة صحية. في ما يأتي، جدول لتقسيم أعمال المنزل اليومية.



1. في غرف النوم:

- افتحي نوافذ الغرفة، يومياً، حتى تدخول الشمس الأخيرة، ويتجدّد الهواء فيها.

- رتّبي الأسرّة حال الاستيقاظ من النوم، فالأمر لا يستغرق أكثر من دقيقتين!

- إرمي الأوراق المبعثرة على الأرض في سلّة القمامة.

2. في المطبخ:

- امسحي الأسطح جيداً، خصوصاً بعد تحضير الوجبات، بهدف تجنّب تكاثر الجراثيم.

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- اغسلي أواني الطهو والأطباق فوراً؛ منعاً من تراكمها وانتشار الروائح المزعجة.

3. في غرفة المعيشة:

- رتّبي الوسائد بشكل أنيق على الأريكة.

- امسحي الطاولات، مع الحرص على استخدام المنظف المناسب للأسطح المختلفة، سواء الزجاجية أو الخشبية.

- رتّبي الكتب والمجلات في مكان محدد.

4. في الحمّام:

- امسحي المرآة التي تعلو حوض الغسل.

- نظفي مقعد المرحاض، وادعكيه بواسطة الفرشاة الخاصة.

- امسحي الأرضية وجففيها لتفادي الرطوبة.