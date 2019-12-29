شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح هامة لكل متزوجة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كلما كان الحمل مخططاً له ومتوقعاً حدوثه كان استقباله مريحاً؛ عكس الحال مع الحمل المفاجئ. من دون توقع وانتظار.



* اعرفي أن: الخصوبة في سن الخامسة والثلاثين نصف ما كانت عليه في عمر الخامسة والعشرين، وأنها في الأربعين أقل بنسبة 25% مما كنت عليه في الخامسة والثلاثين.

*92% من المتزوجات يحملن خلال أول سنتين من الزواج، إذا لم يستعملن وسائل منع الحمل، إن كن يقمن علاقة زوجية حميمة منتظمة مع أزواجهن بمعدل علاقة كل يومين أو ثلاثة خلال المدة، في حين أن 8% فقط لا يحملن في السنتين الأولين.

*تذكري أن عوامل الخصوبة تتغير بتقدم العمر؛ حيث تقل عدد البويضات القابلة للحياة، إلى جانب أن بطانة الرحم تصبح أرق، والإفرازات المهبلية قد تصبح أقل تقبلاً للحيوان المنوي.

*تأكدي أن الوزن الزائد يقلل من فرص الحمل.

استعدادات جسدية ونفسية

1- توقفي عن استخدام حبوب منع الحمل قبل شهرين من بدء محاولات الحمل.

2- تأكدي من مشاركة زوجك النفسية.

3- قرري خسارة القليل من وزنك، أو زيادته إذا كان تحت المعدل الموصى به.

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4- تقيدي ببرنامج غذائي قليل الدهون وغني بالألياف، ومارسي الرياضة.

5- اجعلي طعامك صحياً متوازناً، ولا تتبعي حمية قاسية.

6- تناولي الخضار والفاكهة بمعدل خمس حصص يومياً على الأقل، ولا تهملي النشويات كالخبز والمعكرونة أو الأرز والبطاطا.

7- تناولي السمك مرتين أسبوعياً على الأقل، ولا تنسي مشتقات الحليب، والمأكولات الغنية بالحديد كاللحم الأحمر والبقوليات والفواكه المجففة والخبز.

8- تناولي 400 ميكروغرام من حمض الفوليك منذ اللحظة التي تقررين فيها الإنجاب، واستمري في تناوله حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

9- انتظري حتى تعاودك الدورة الشهرية بشكل طبيعي قبل البدء بمحاولات الحمل.

10- الاشتياق إلى نوع ما من الخضروات أو الفاكهة في غير موسمها قد يكون أحد إشارات الجسم؛ للتعبير عن نقص عناصر غذائية معينة.

11- عليك بالخضوع للفحص الجسدي الكامل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة قبل البدء بمحاولة الحمل.

12- تأكدي من إجراء مسحة عنق الرحم بانتظام، أو احجزي موعداً لإجرائها.

13- قومي بعمل تحاليل للبول للكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وغيرها من المشاكل؛ حتى تنعمي بحمل صحي.

14- احتفظي بأعصاب هادئة، واعرفي أن ضغط الدم المرتفع يعرضك وحملك للخطر.

15- احرصي على أخذ كافة التطعيمات مع فحص للأمراض المنقولة جنسياً.

16- قومي بعمل فحص للاختبارات الفيروسية، ولا تخجلي من مصارحة طبيبك، واطرحي عليه جميع الأسئلة التي تدور برأسك.

17- قومي بعمل فحوصات واستشارات وراثية في حال وجود أي اضطرابات وراثية؛ مثل التليف الكيسي في الرئة، وهل هو متوارث في عائلتك؟