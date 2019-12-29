كيف انحف بدون "رجيم"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

صحيح أن الـ"رجيم" يساهم في تخسيس الوزن في بعض الحالات، إلا أنه ينعكس سلباً على نفسية متّبعيه بسبب حرمانهم من الطعام، والهاجس الذي يتملّكهم بهدف خسارة الوزن في فترة محددة. ولكن، هل تعلمين أنه بإمكانك محاربة السمنة بدون الحاجة إلى اتباع "رجيم" معين؟



الحميات الرائجة صارمة، وتعتمد غالباً على نوع غذائي محدّد (عصير الليموناضة، التفاح...)، أو مجموعة غذائية محددة (البروتينات مثلاً). علماً أن اتباع نظام غذائي مماثل كفيل بإنقاص الوزن خلال فترة قصيرة، ولكن سرعان ما يشعر متّبعوه بالملل ليعودوا لتناول الأطعمة المعتادة، ويستعيدوا اكتساب وزن يتجاوز ما فقدوه. وانطلاقاً مما تقدم، يدعو أخصاء التغذية، إلى:

- اتباع الوصية الذهبية، وهي: كُلي بتأن، كما لا يزيد عن حاجتك.

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- واظبي على ممارسة التمرينات الرياضية، كالسباحة والجري والمشي.

- تناولي وجبة عشاء صحية خفيفة، في ساعة مبكرة، لكي يتم هضمها جيداً قبل النوم.

- امشي قبل الخلود إلى النوم ولو لثلاثين دقيقة بهدف الاستمتاع بنوم هادئ ومريح.

- اشربي الماء بكميات كافية خلال اليوم، وخصوصاً عند الصباح قبل تناول الفطور، مع الابتعاد عن مشروبات الطاقة وتلك الغازية.

ان التدابير المذكورة كفيلة في ضبط الوزن، وحتى إنقاصه، خصوصاً مع تحويلها إلى عادات يومية.