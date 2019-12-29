طقس الخليج.. معتدل بالبحرين والكويت وغائم بالإمارات ونشاط للرياح بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس معتدل بالبحرين خلال النهار وبارد نسبيا خلال الليل وفي السعودية يشهد الطقس نشاطًا في الرياح السطحية وفى الإمارات سيكون طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا و تزداد الرطوبة ليلا و صباح الخميس على بعض المناطق الغربية.
وإليكم التفاصيل..البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون معتدلاً ولكنه رطب مع ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية وخلال الليل، وتصل درجة الحرارة: العظمى 23 مئوية.. والصغرى 15 مئوية.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ناشطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.
الإمارات
أفاد المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن الطقس في الإمارات، اليوم من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زيادة الرطوبة النسبية ليلاً وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين على المناطق الداخلية، مشيراً إلى وجود احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة درجات الحرارة:أبو ظبي 25 15 دبي 26 17 الشارقة 25 13
الإمارات
الكويت
نهارا
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة.
ليلا
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
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