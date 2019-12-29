إصابة 3 في عملية طعن بكنيس يهودي بأمريكا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصيب 3 أشخاص على الأقل، ليل السبت الأحد، جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية؛ بحسب تقارير محلية.
ونقلت “رويترز” عن وسائل إعلام محلية، أن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي التي تقع على بُعد نحو 48 كيلومترًا شمالي نيويورك.
ووفق ما نشرته “سكاي نيوز” قالت صحيفة “جورنال نيوز” في مقاطعة، روكلاند: إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرّضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء.
ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قُتل. ولم تعلق إدارة الشرطة بشكل فوري على الوضع.
وجاء هذا الحادث، على الرغم من الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمريكية في الأحياء التي يقطنها اليهود في نيويورك.
وتَلَقّت شرطة نيويورك ما لا يقل عن 5 تقارير، الأسبوع الماضي، عن هجمات قد تكون مدفوعة بالتحيز ضد اليهود.
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