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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الحل الطبيعي لعلاج تشقق الشفاه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الشفاه الصحية مرآة الوجه لذا فإن الشفاه المتشقّقة تجعل الوجه يبدو باهتاً ومريضاً، والشفاه المتشققة ليست فقط نتيجة التعرض لعوامل الحرارة والبرودة الشديدة، فهناك أسباب أخرى غير عوامل الطقس تتسبب في حدوث تلك التشققات.وقد يساعد استخدام بلسم الشفاه على تجنب تشقق الشفاه وعلاجها أيضاً، لكن في معظم الحالات الشديدة قد لا يُصلح بلسم الشفاه كعلاج طويل الأجل.
زيت الزيتون :
ينظر لزيت الزيتون كأحد أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة ، حيث يُعد مركب غني بالأحماض الدهنية التي تساهم في علاج جفاف الشفاه ، حيث يتم استخدام زيت الزيتون مرتين يومياً لعلاج جفافها والحصول على شفاه ناعمة ونتائج سريعة.
العسل الأبيض:
استعمال العسل الأبيض بشكل دائم ومنتظم هو أفضل علاج لتشقق الشفايف، حيث يكفي أن يوضع القليل منه على الشفاه المتشققة كل صباح.
بتلات الورد:
انقعي بتلات الورد في القليل من الحليب الغير مغلى لعدة ساعات. بعد ذلك، قومي بهرسها جيدًا واستخدام الخليط الناتج على شفتيك لمدة 15 دقيقة، ثم تشطف بعد ذلك بالماء البارد..
جوز الهند:
أخلطي مقداراً من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة من زبدة الكاكاو و ملعقة من زيت اليقطين الغني بفيتامين أ. ضعيهم في وعاء وقومي بتسخينهم من خلال حمام ماء ساخن، حركيهم حتى الذوبان. من ثم أتركي الخليط ليبرد، وضعيه بعدها على الشفاه.
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