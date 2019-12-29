شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مجسم ضوئى هندسى يرمز لعام 2020 يزين أبوظبى احتفالا برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفاءً بعام الاستعداد للخمسين 2020، نشرت بلدية مدينة أبوظبى 500 مجسم ضوئي هندسي يرمز لعام 2020 في العديد من المناطق داخل المدينة وعلى الجسور المؤدية لها، وتضمنت الأماكن، التي قامت بتركيب الأشكال الضوئية فيها، منطقة كورنيش أبوظبى، وشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وجسر المرور، وذلك ضمن إطار تفاعل البلدية مع استحقاقات هذا العام الذي يشكّل خريطة طريق نحو الخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات والارتقاء بالخدمات بما يتطابق مع رؤية القيادة الحكيمة حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية. وأضاءت البلدية المجسمات الهندسية على كورنيش أبوظبي وعلى الجسور.

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