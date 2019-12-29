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حقوق الإنسان العراقية تسجل 68 حالة اختطاف منذ بدء الاحتجاجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية تسجيل 68 حالة اختطاف وفقدان موثقة رسميا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد قبل اكثر من شهرين، وقالت المفوضية في بيان إن 12 شخصا هم من ناشطي محافظة كربلاء اطلق سراحهم قبل اسبوعين بعد اختطافهم من قبل مجهولين لأيام فيما بقي 56 شخصا مجهولي المصير ، حسبما ذكرت جريدة النهار الكويتية.

وقالت المفوضية انها تتابع مع خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية العراقية جهود الكشف عن مصير المتبقين من اجل العمل على اطلاق سراحهم في القريب العاجل.

وكانت حالات الاختطاف والاغتيال قد تصاعدت اخيرا في العراق ضد ناشطين في الاحتجاجات الشعبية دون أن يكشف عن الجهات المتورطة في تلك الاعمال

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