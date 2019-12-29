شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 من مليشيا الحوثى الإرهابية غرب مدينة تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى ثلاثة من مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع غرب مدينة تعز جنوب غربى اليمن،وقال مصدر عسكري: إنّ مجموعة من عناصر المليشيا الإرهابية حاولت التسلل باتجاه جبل هان الإستراتيجي، غرب مدينة تعز، إلا أن تلك المحاولة أحبطت عقب رصدها من قبل قوات الجيش اليمني.

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وذكر المصدر، بحسب موقع ( سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن ثلاثة من عناصر المليشيا الإرهابية المتسللة بينهم قائد ميدانى لقوا مصرعهم وجُرح آخرون.