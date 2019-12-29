شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال ترجح وصول عدد ضحايا انفجار مقديشو إلى 160 قتيل وجريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجحت الحكومة الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشو السبت وأسفرعن سقوط اكثر من 160 ضحية بين قتيل وجريح، ونقلت وكالة الانباء الوطنية الصومالية عن المتحدث باسم وزارة الاعلام في الحكومة الفيدرالية اسماعيل عمر ان عدد القتلى في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عند نقطة تفتيش اثناء مرور حافلة نقل طلاب جامعة بنادر مرشح للازدياد حسبما ذكرت جريدة النهار الكويتية.

واستهدف هجوم مسلح بواسطة سيارة مفخخة نقطة تفتيش بمنطقة (اكسكنتول افغوي) وسط العاصمة مقديشو في وقت مبكر من صباح اليوم في هجوم هو الاشد دموية فيما تشير اصابع الاتهام الى ميلشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة