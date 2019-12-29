شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 7 ملايين مستخدم لـADSL و8 ملايين للهاتف الثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL لنحو 7.12 مليون بنهاية سبتمبر 2019 بالمقارنة بـ7.02 مليون فى أغسطس 2019 و6.21 مليون فى سبتمبر 2018، أما بالنسبة للهاتف الثابت فقد ارتفع إجمالى سعة السنترالات إلى 24.06 مليون خط بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 24.3 مليون خط بنهاية أغسطس 2019 و18.28 بنهاية سبتمبر 2018.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على 38% من التوزيع الجغرافى لمشتركى ADSL تليها الدلتا 32% وقبلى 14% والإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.

ووصل عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى 8.42 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 8.70 مليون مشترك فى أغسطس 2019 و7.59 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.

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ومشتركوا الهاتف الثابت وفقًا لنوع الاشتراك فقد وصل عدد المشتركين حكومى 3% وعدد المشتركين تجارى 12% وعدد المشتركين منازل 85%.

كان تقرير سابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن تحقيق القطاع ناتج محلى يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال الفترة نفسها فى العام السابق، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليارا و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى العام السابق.