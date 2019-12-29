شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: لا زيادة فى أسعار الطماطم وشائعات الارتفاع هدفها ضرب السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن ما تردد عن ارتفاع أسعار الطماطم بشكل جنونى خلال عروة الموسم كلام غير صحيح ويهدف إلى ضرب الأسواق، مشيرا إلى أن قفص الطماطم يترواح بين 35 إلى 70 جنيها فى سوق الجملة، أى حوالى 2 إلى 3 جنيهات ويصل المستهلك تقريبا ما بين 5 إلى 6 جنيهات حسب المنطقة التى يتم البيع فيها.

وقال حاتم النجيب، لـ"الخليج 365"، إن فترة عروة الموسم غير مشتده هذا العام، مضيفًا: "نحتاج الفترة القادمة التركيز على الإرشاد الزراعى وتوعية المزارعين بالتغيرات المناخية المفاجئة لاختيار الأصناف المناسبة، والتعريف بكيفية الوقاية من الأمراض النباتية المختلفة، من أجل تجنب أى مشكلات مرتبطة بفترة عروة الموسم".

Advertisements

وأكد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه خلال 20 إلى 30 يوما فإن هناك محصول طماطم مرتقب ضخه فى السوق خاصة من بعض محافظات الصعيد منها سوهاج وقنا وأسيوط وأسوان، متابعًا: "لذلك لن يكون هناك زيادة غير طبيعية فى الأسعار كما يردد البعض".

وأشار حاتم النجيب، إلى استقرار أسعار عدد كبير من أصناف الخضروات فى الأسواق بالفترة الحالية، فى ظل عدم تضرر أى من المحاصيل حتى الآن من موجة البرد التى تضرب البلاد حاليا بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا على أن هبوط أسعار أصناف كثير الفترة الماضية بنسب تراوحت ما بين 10 إلى 20 % مع توافر المحاصيل بالأسواق، بما يكفى الاحتياج ويزيد، الأمر الذى يساهم فى خلق حالة من الاستقرار.

وأعلن النجيب، أن شعبة الخضروات والفاكهة، بالتنسيق مع غرفة القاهرة التجارة، ستشارك فى مبادرات خفض أسعار السلع، وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار بالنصف الأول من 2020 وتشجيع الشراء المحلى.