شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : نماذج امتحانات غدا الأحد على موقع الوزارة لتدريب طلاب 1 و2 ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار حرصها على تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11 ، سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط:http://moe.gov.eg وذلك اعتباراً من صباح ‏يوم الأحد 29/12/2019.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏