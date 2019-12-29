إنفوجراف.. أرقام اقتصادية مهمة يكشفها رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الحكومة لزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات والمحافظات الأكثر احتياجا، وذلك للمساهمة فى دفع معدلات النمو، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بصورة ملحوظة، والتوسع فى الاستثمارات ينعكس بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادى ككل، مثل تحسين جودة الطرق وغيرها من الخدمات فى المحافظات. ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى أهم الأرقام الاقتصادية التى كشفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرؤساء تحرير الصحف خلال لقائه بهم.



335 ألف جراحة أجريت ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار. 200 مليار جنيه زيادة فى نصيب المشروعات بالخطة الاستثمارية القادمة. 750 ألفا إلى مليون فرصة عمل تسعى الحكومة إلى توفيرها سنويا. 20 مليار جنيه توجه للقرى الأكثر احتياجا. 2.5% معدل انخفاض التضخم والبطالة لـ 7.8%. 70% ما تستهدفه الدولة من خفض للدين العام. Advertisements 2 مليون مولود جديد سنويا والزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية. 6 مليارات جنيه زيادة دعم الصادرات. 100 سلعة تستحوذ على 35 مليار دولار من فاتورة الاستيراد. 10% تم صرفها من مستحقات ومتأخرات المصدرين بمبادرة دعم الصناع. 5 محافظات سيتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها عام 2020. 50 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم وتمويل قطاع السياحة. 52 ألف موظف بالدولة سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية . 5 ملايين موظف يعملون بالحكومة ونستطيع العمل بـ2 مليون فقط . 11 محلجا تم تطويرها ضمن خطة عودة القطن المصرى لمكانته العالمية. 50 مليار دولار لرفع قيمة صادراتنا من المواد غير البترولية.

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