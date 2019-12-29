شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبرى للسيارات فى الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، ببعض التحويلات المرورية لمدة ثلاثة أشهر لإجراء أعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بمنطقة الأميرية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال. وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية.

يأتى ذلك بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال ليلاً ونهارا. وستشمل جميع الأعمال بمنطقة الأميرية، استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مروراً أعلى شارع عمر المختار، مع الاستبقاء على عدد 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 أمتار لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 3946 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1309 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 170 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 11 دراجات نارية مخالفة، 4 مخالفات "موقف عشوائى"، 29 مخالفة شروط الترخيص، 24 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تأتى تلك الحملات تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

Advertisements

وعززت، اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.