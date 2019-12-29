يوسف أبولوز يقرأ اليوم في اتحاد الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مقره في القصباء/ الشارقة، عند السابعة من مساء اليوم، قراءات للزميل الشاعر يوسف أبولوز، مع فقرة موسيقية لعازف العود عمر قصاص. وتدير الأمسية الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد.

ويوسف أبولوز أحد مبدعي جيل الثمانينات، وهو معروف بكونه واحداً من أبرز الشعراء العرب، فقد صدرت له عدة دواوين شعرية، منها «صباح الكاتيوشا أيها المخيم»، «فاطمة تذهب مبكراً إلى الحقول»، «نصوص الدم»، «ضجر الذئب»، «خط الهزلاج» و«زوجة الملح» وهذا الأخير ترجم كاملاً إلى اللغتين الفرنسية والهندية، ووصل إلى القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد للكتاب، وصدر له أيضاً كتاب «شجرة الكلام» عن الحياة الثقافية في الإمارات، كما ترجمت بعض قصائده إلى الإنجليزية والإيطالية والإلمانية.

وهو عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ورابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.