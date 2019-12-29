شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع دخول فصل الشتاء.. طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يحتاج فصل الشتاء إلى المشروبات الدافئة وتحاول كل ربة منزل تقديم مشروبات بشكل جديد لاسرتها بدل من مشروبات الكافيهات.

ونقدم لك طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو كالآتي: المقادير: Advertisements ٣ ملاعق كبيرة بودرة كاكاو ١ كوب لبن ربع ملعقة كبيرة فانيليا ٢ ملعقة كبيرة سكر ١ ملعقة كبيرة قرفة (اختياري) مارشميلو صغير (كما ترغبين) الخطوات: ١- امزجي بودرة الكاكاو والسكر في مج كبير وقومي بتسخين اللبن جانبا حتى الغليان. ٢- اضيفي اللبن الساخن على الكاكاو والسكر مع التقليب جيدا حتى يذوب تماما. ٣- اخلطي الفانيليا والقرفة معا ثم أضيفيهم على المج. ٤- ضعي قطع المارشميلو فوق الشوكولاتة الساخنة واستمتعي بمشروبك اللذيذ.

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