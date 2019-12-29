دواء جديد للقضاء على الصداع النصفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على دواء "أبروجيبانت" هذا الأسبوع، وهو مخصص لعلاج الصداع النصفي الحاد، ويُعتبر أول دواء من نوعه يُوافق عليه.

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يعمل على علاج آلام الرأس ويقلل أعراض الصداع النصفى المختلفة، وهو ما يجعل بالإمكان مواجهة هذا النوع من الصداع.

كما أكدت بعض الدراسات أنه تمكن 90% من الأشخاص الذين تناولوا دواء " أبروجيبانت" التخلص من الصداع النصفي خلال ساعتين، كما أرتاح 40% من الأشخاص الأخرين من الأعراض المزعجة للصداع النصفي مثل الحساسية للضدوء والضوضاء، وهذا حسب ما ذكرت شبكة أخبار CNN

و تعمل أدوية الصداع النصفي المنتشرة حاليا على تقليص الأوعية الدموية حول الدماغ، ما يجعلها خطر على بعض الأشخاص اللذين يعانون من بعض الأمراض، بسبب ما تسببه من آثار جانبية لمن يعانون من أمراض القلب، الأوعية الدموية، أو معرضين لمخاطر الإصابة بها.