«تطوير» تطلق مجموعة برامج لمواجهة تحديات السوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

قال خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - «تطوير» بالإنابة، إن المؤسسة أطلقت مجموعة برامج تدريبية لصقل المهارات البشرية، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومجلس أمناء المؤسسة، الهادفة إلى توفير الفرص للمواطنين والمواطنات، لتحقيق النجاح في الحياة المهنية والاجتماعية والعلاقات الإنسانية، والداعمة للرؤية المشتركة بين مؤسسات الإمارة والمتمثلة في بناء مجتمع تنافسي أساسه الموارد البشرية المؤهلة والمجهّزة بمهارات الاستجابة لتحديات الأسواق ومتغيرات الوظائف. وهذه البرامج هي: «مستهلك إلى مستثمر»، و«مهارات»، و«الموجّه المعتمد»، و«قدراتي».

أكد الناخي في حوار مع ”الخليج 365” أن «تطوير» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تسعى دوماً إلى إبراز أهمية رأس المال البشرى؛ لأنه يعكس قيمة القدرات البشرية، كما أنه يمكن استثماره من خلال التعليم والتدريب، وتعزيز الفوائد التي تؤدي إلى تحسين نوعية ومستوى الإنتاج، مؤكداً أن الكوادر البشرية المؤهلة بالخبرات المحلية والعالمية تمثل إحدى ضمانات المضي في مسيرة تنويع قطاعات الاقتصاد الوطني، والتحول لاقتصاد ما بعد النفط الذي يقوم على الإنتاج والابتكار والتنافسية.

وبيّن أن برنامج الشارقة للقادة الذي يعد أحد أبرز البرامج الوطنية التي صممتها المؤسسة منذ تأسيسها يهدف إلى تقديم ثلاثة نماذج قيادية تتمثل في: رواد مجتمعيين لخدمة المجتمع، ورواد أعمال (أصحاب المشاريع) لخدمة الاقتصاد، ورواد مؤثرين ضمن المؤسسة (رائد الأعمال الداخلي)، مؤكداً حرص المؤسسة على التنسيق مع مختلف المكونات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية، بهدف تصميم وتطوير برامج ومبادرات لخدمة الشباب من الجنسين في إمارة الشارقة وتهيئتهم ليكونوا رواداً في مجتمعاتهم، وعلى صلة مع المؤسسات التي ساعدتهم في بدايات مشوارهم.

المعرفة والخبرة

وقال الناخي الذي تخرج من برنامج الشارقة للقادة: «تؤمن «تطوير» بأن اقتصاد المستقبل يعتمد على المعرفة والخبرة البشرية أكثر من اعتماده على وسائل الإنتاج ورأس المال الثابت، ومن هنا تحرص المؤسسة على غرس قيم ومعاني القيادة الحقيقية التي على الشباب التمسك بها، والمتمثلة في كون القيادة إبداعاً وعطاءً في كافة المجالات التي يعمل أو ينشط من خلالها، بغض النظر عن مكانته الوظيفية».

وحول برنامج «مستهلك إلى مستثمر» الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، أوضح الناخي: «يُترجم البرنامج رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يحرص سموّه دوماً على أن يعيش أبناء الإمارة من دون ديون، ويستفيدوا من وظائفهم ليديروا شؤونهم المالية بحكمة، فيمنحوا عائلاتهم الأمان والاستقرار المالي والأمل بالمستقبل. وهنا سأقتبسُ من سموّه: «إنّنا نعمل ونبذل الجهد منذ عقود طويلة في كل المجالات المتاحة لنا، لكي نوفي للأجيال القادمة، أهم حقوقهم علينا، وننشئ منهم أجيالًا صالحة، لديها المعرفة والفكر الابتكاري، والقدرة على العمل الجاد للحصول على مكونات حياة أفضل من حياتنا، بيئياً واجتماعياً وصحياً وثقافياً».

ثقافة التخطيط المالي

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وعن السبب في تركيز مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير على الشباب قال الناخي: «نولي الشباب اهتماماً كبيراً؛ لأنّ البلدان القوية والطموحة، مثل دولة الإمارات، والتي تمتلك رؤيةً ومنهجَ عملٍ واضحاً، تعمل وفقاً لمبدأ استباقي وقائي تحفيزي، تشرك فيه الفئات الاجتماعية كافة وفي مقدمتها الشباب، في عملية البناء والتطوير والتنمية».

وأضاف: «أدركت إمارة الشارقة منذ البدايات، أن هناكَ حاجة مُلحّة لأن يكتسب شبابها مهارات التوفير والادّخار، ليحموا أنفسهم وعائلاتهم من الديون والأزمات الماليّة التي تنعكس سلباً على الاقتصاد المحلّي وتمسّ بمستقبلهم وتهدّد طموحهم. وتؤمن الشارقة، بأن تحقيق هذه الحاجة يبدأ بتبني ثقافة التخطيط المالي، وجعلها منهجاً للإنفاق، حيث تساعد تلك الثقافة على تسديد الديون والحفاظ على جزءٍ من الدخل وتخصيص كميات كافية من الأموال».

وحول الأهداف بعيدة المدى التي تتطلع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات -«تطوير» إلى تحقيقها من خلال البرنامج قال: «تهدف «تطوير» إلى بناء جيلٍ مسؤولٍ وواعٍ مالياً؛ لأن مستقبل اقتصاد الشارقة يزدهر بهم وبحكمتهم في إدارة شؤونهم المالية، وامتلاك ثقافة الاستثمار والتفكير بالعوائد طويلة الأجل التي تضمن استدامة التنمية. وبواسطة البرنامج تسعى «تطوير» إلى إحداث تغيير في ثقافة شباب الشارقة بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام؛ فالتحوّل في الثقافة من الاستهلاك إلى الاستثمار يمرّ من خلال تعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء والتعاون والشراكة، ويعزّز من قيمة الموروث المادي والثقافي، ويحفظ الموارد وينمّيها بدلًا من استهلاكها، فالاستثمار يعني التوظيف الأمثل للموارد وتوظيفها بالشكل الأنسب».

وأكد الناخي حرص المؤسسة، من خلال برامجها، على تمكين كافة شباب الشارقة من البدء بمشاريعهم وأعمالهم الخاصة، ترجمةً لتوجهات الإمارة المتمثلة في توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع قطاعاته، بالإضافة إلى تبني واحتضان المواهب الشابة والواعدة، وتمكينها من تنميتها وتوظيفها في المجالات المناسبة.

3 برامج لصقل المهارات

وحول البرامج الثلاثة الأخرى التي أطلقتها مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، فإنّ برنامج مهارات يهدف إلى تمكين المشاركين من التعبير عن آرائهم وشرح أفكارهم، ومساعدتهم على كيفية إبراز أعمالهم، وتقديم العلامة التجارية الخاصة بهم إلى الجمهور المستهدف إما بشكل مباشر أو على منصات التواصل الاجتماعي.

أما الدورة الثانية من برنامج الموجه المعتمد، والذي انتهت فعالياتها في 13 نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، فركّزت على تأهيل وتدريب المشاركين الراغبين بصقل مهاراتهم واكتساب المعارف والخبرات اللازمة، للعمل كموجّهين محترفين ومعتمدين من قبل الاتحاد الدولي للمدربين، الذي يعد أبرز هيئة عالمية تُعنى بتطوير مهنة التدريب الاحترافي، والتي تضم تحت مظلتها نحو 32 ألف عضوٍ من جميع أنحاء العالم.

في حين هدفت الدورة الثانية من برنامج «قدراتي» الإرشادي، والذي استمرت حتى 12 ديسمبر/‏كانون الأول 2019، وشارك فيها 20 متدرباً، إلى تحفيز المشاركين لاكتشاف إمكاناتهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم في رحلة حياتهم المهنية.



«التفكير الابتكاري»



قال الناخي: «يأتي برنامج «مستهلك إلى مستثمر» انطلاقاً من قراءات ودراسات تبحث في أسباب العقبات الاقتصادية العالمية؛ حيث أشارت تقد يرات صندوق النقد الدولي مؤخّراً إلى أن النمو في معظم الاقتصادات العالمية الناشئة والمتقدمة، لا يزال يواجه عقبات بسبب ضعف معدلات الاستثمار وزيادة معدّلات الاستهلاك، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات والقطاعين العام والخاص إلى إلقاء نظرة متفحّصة لأنماط استهلاكها وإنتاجها، وحثها على «التفكير الابتكاري» خارج النطاق، مؤكّدةً أن اعتماد أنماط إنتاج واستهلاك مُستدامة باتَ أمراً حتميّاً».