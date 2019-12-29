100 قتيل في مجزرة إرهابية تروع مقديشو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هز تفجير إرهابي، صباح أمس، مقديشو بالقرب من مركز أمني جنوب غربيها، مخلفاً 100 قتيل تقريباً، وحالة من الهلع في العاصمة الصومالية، فيما تسارعت ردود الفعل المستنكرة لهذا الاعتداء الجبان. وأدانت دولة الإمارات حادث التفجير بشدة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، على الفور، ذكرت الشرطة الصومالية أن مئة شخص تقريبا قتلوا في انفجار السيارة المفخخة. وقال ضابط الشرطة أحمد بشاني: «قتل (..) نحو مئة شخص في هذا الهجوم المروع». وأكد ظاهر علمي وهو مسؤول بأحد مستشفيات «شافي» بمقديشو، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة المزيد.

وكان مستشفى آخر يسمى «المدينة» أبلغ عن وفاة 73 بالفعل. وقال بشاني إن هناك مستشفيات أخرى استقبلت قتلى وضحايا مصابين. وأفادت مصادر أن من بين الضحايا طلاب مدارس وموظفين.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحامًا مروريًا عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب. وتم نقل الجرحى من الموقع حيث خلّف الانفجار هياكل مركبات متفحّمة. وكثيراً ما تتعرّض مقديشو لتفجيرات وهجمات يشنّها عناصر حركة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة. وأفاد شاهد يدعى مهيب أحمد «كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات صادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار».

Advertisements

وقبل أسبوعين، قتل خمسة أشخاص عندما هاجم عناصر حركة الشباب فندقًا في مقديشو، يتردد إليه سياسيون وشخصيات في الجيش ودبلوماسيون، بعد محاصرته لساعات. ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجومًا أسفرت عن مقتل 20 شخصًا أو أكثر، وقع 11 منها في مقديشو، بحسب حصيلة أعّدتها «فرانس برس».

وتمّت جميعها باستخدام سيارات مفخخة. ووقع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد بأكتوبر 2017 في مقديشو حيث قتل 512 شخصًا وأصيب نحو 295 بجروح.

وعقب تفجير أمس، توالت بيانات التنديد والاستنكار، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير، مجددة التأكيد على موقف الرياض الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية، متوجهاً بصادق تعازيه لأسر الضحايا وحكومة الصومال وشعبها، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب البرلمان العربي عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة. كما أدانت مصر التفجير، وحذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في مقديشو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة خاصة قبيل العام الميلادى الجديد. وأعربت البحرين عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكد الأردن موقفه الرافض والمدين للإرهاب بأشكاله وصوره.

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية «ندين بقوة هذا الهجوم الإرهابي الهمجي الذي راح ضحيته مدنيون. من البديهي أن يكون الهدف من هذا الهجوم الدموي الذي نفذه متطرفون، هو زعزعة الاستقرار في الصومال». (وكالات)