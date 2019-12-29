«أنا يوسف» فيلم للحلاوي عن أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب الفنان عادل الحلاوي من الانتهاء من سيناريو فيلمه «أنا يوسف» الذي يطرح فيه الدور الإيجابي لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، مواكبة لاهتمام الدولة بهم.

وأشار الحلاوي إلى أن القصة تعتبر واحدة من سلسلة مؤلفات تحت عنوان «خواطر الدهر»، مستوحاة من حكايات وممارسات حقيقية لبطل قصة «أنا يوسف».

وقال: «نحن بصدد تكوين فريق العمل، ووضع خطة تضم عدداً من الورش وجلسات عصف ذهني لتحديد الخط العام لتحويلها إلى فيلم سينمائي فور الانتهاء من الكتابة، ليكون هو الأول عن إيجابيات أصحاب الهمم وإلقاء الضوء على أهم العوامل النفسية المحيطة بهم، ودور المجتمع في تبني أفكارهم واستيعابهم بأسلوب حضاري متقدم».

وذكر الحلاوي أن كتابة سيناريو فيلم «أنا يوسف» أخذت وقتاً طويلاً ومجهوداً كبيراً لما يتطلبه من تحديد الرؤية النفسية والجسدية لبطل القصة، وأنه استعان بالعديد من المراجع، فضلاً عن المراقبة الحثيثة للممارسات اليومية ودور الأهل والبيئة المحيطة في التعامل مع بطل القصة لتوصيل الفكرة كرسالة مجتمعية، ولفت انتباه الجميع إلى كيفية التعامل مع أصحاب الهمم.