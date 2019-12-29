الأحزاب الطائفية تتحرك لعزل الرئيس العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

كشف مصدر سياسي عراقي، أمس السبت، عن وجود تحركات داخل البرلمان لعزل الرئيس العراقي برهم صالح من منصبه، وتنصيب وزير المالية في الحكومة المستقيلة فؤاد حسين، بدلاً منه، فيما أكد خبير قانوني أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض تكليف مرشح الكتلة الكبرى.

وقال المصدر، إن «أطرافاً سياسية باشرت حراكاً واسعاً يهدف لعزل الرئيس برهم صالح من خلال البرلمان، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له، على اعتبار أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح».

وأضاف المصدر، أن «يومي الأحد والاثنين، سيشهدان حراكاً سياسياً في هذا الموضوع بين مختلف القوى السياسية، لمناقشة عزل صالح، وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً، قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من جهة الفراغ الدستوري»، ملمحاً إلى أن «وزير المالية الحالي في الحكومة المستقيلة فؤاد حسين، الذي كان سابقاً مدير مكتب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البرزاني، مناسب للمنصب، وكان ترشح له لكن التوافقات السياسية أقصته من المنصب، ومنحته ل‍برهم صالح».

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وأفاد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية لقناة «روسيا اليوم»، امس السبت، بأن «صالح سيعود من السليمانية حيث مقر إقامته إلى بغداد لإنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية». ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيشروان برزاني، يبدو أن رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة. وأكد أنه «لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين، وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره».

على صعيد ذي صلة، أكد الخبير القانوني، حسن الياسري، أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض تكليف مرشح الكتلة الكبرى. وقال الياسري في بيان، إن «الالتزام الدستوري لرئيس الجمهورية بصدد التكليف من الناحية الدستورية المجردة، وبعيداً عن المواقف السياسية والعاطفية، لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تكليف إلا من ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عدداً».

من جهته، صرح بشير حداد، نائب رئيس البرلمان العراقي مساء الجمعة، بأن خطاب صالح إلى البرلمان لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة هو بيان موقف وليس طلباً رسمياً للاستقالة. وأضاف«ما ذكره الرئيس في رسالته هو تفسير لما جرى من ضغوط، واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء». وأوضح أن عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة «هو أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي، وندعو الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيداً من المآسي والمشاكل». وشدد حداد على «ضرورة أن ينال المرشح رضى وقبول الجماهير، وعلى أساس الاتفاق السياسي، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، لاسيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية».

في المقابل، هاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الرئيس العراقي، مهدداً إياه بالإقالة على خلفية رفض الأخير تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، إن «الخطوة الأخيرة لرئيس الجمهورية لم تكن مبررة، والحجج التي أعطاها لم تكن منطقية، والدستور يحتم عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان»، معتبراً ما قام به «مكراً وخداعاً،يجعل الرئيس طرفاً سياسياً غير محايد».