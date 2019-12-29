شكرا لقرائتكم خبر عن رفض فلسطيني صارخ لخطط «إسرائيل» بتعزيز سيطرتها على الضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئاسة الفلسطينية، أمس، إن الاحتلال «الإسرائيلي» يتحدى المحكمة الجنائية الدولية بتوجهه لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة «ج»، بسجلات ما تسمى وزارة العدل (القضاء). وأكدت الرئاسة في بيان، رفضها الصارخ لأن تكون الأرض الفلسطينية وقوداً للدعاية الانتخابية «الإسرائيلية»، محذرة من خطورة التوجهات «الإسرائيلية» التوسعية. وجاء التعليق الفلسطيني بعد أن أوعز وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت، بالعمل على نقل صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة «ج» في الضفة الغربية إلى وزارة العدل «الإسرائيلية».

وتشكل المنطقة «ج» نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع حالياً تحت سيطرة الاحتلال، وتشهد نشاطاً استيطانياً ملحوظاً. وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة؛ الأمر الذي يعد مخالفاً لقرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار «الإسرائيلي» يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة تشريع الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل «إسرائيل» أو من خلال «صفقة القرن» المرفوضة التي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

وتابعت الرئاسة أن «هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت في اتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب «الإسرائيلية»، مشددة على أن هذه الخطوات تشكل انتهاكاً لكل الاتفاقيات الموقعة.

Advertisements

واقتراح نفتالي بينت نقل صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية إلى وزارة العدل «الإسرائيلية»، في خطوة تهدف لضم أجزاء واسعة من هذه المنطقة. وحتى الآن صلاحية تسجيل الأراضي ضمن الحكم العسكري «الإسرائيلي» أو ما يعرف بالإدارة المدنية «الإسرائيلية»، وهي ذراع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها «تنظر بخطورة بالغة» لهذا الاقتراح، محملة الحكومة «الإسرائيلية» والاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجه وتداعياته. وأضافت: «تأتي التعليمات في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة وفرض القانون «الإسرائيلي»، حيث اعتادت حكومة «إسرائيل» تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان».

وأضافت: «يدرك بينت أن هذا القرار يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني في قدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها القرار 2334». واعتبرت القرار رداً «إسرائيلياً» على المحكمة الجنائية الدولية التي قررت الأسبوع الماضي التحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ودعت الوزارة، الجنائية الدولية، إلى إضافة اسم بينت لقائمة المسؤولين «الإسرائيليين» الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين للمساءلة.

ووصفت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، هذا القرار بأنه «خطر ومستفز»، معتبرة إياه «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية»، وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى ضم أراضي الضفة وفرض القانون «الإسرائيلي» عليها. (وكالات)