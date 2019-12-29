تبون يعيّـن الأكاديمي عبد العزيز جراد رئيساً لوزراء الجزائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، عبد العزيز جراد، رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي. وذكر البيان أن جراد، الأستاذ الجامعي الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، «كُلف بتشكيل حكومة جديدة» خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة، بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر/كانون الأول، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد. وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد ظهر فيها جراد البالغ 65 عاماً يلتقي مع الرئيس تبون.

وقال جراد في تصريحات أوردتها شبكات تلفزيونية خاصة «يجب أن نعمل سوياً مع كل الكفاءات وإطارات الوطن والمواطنات والمواطنين؛ لنخرج من هذه المرحلة الصعبة» مضيفاً: «نحن أمام تحديات اقتصادية واجتماعية».

وجراد حائز شهادة من كلية العلوم السياسية في الجزائر العاصمة، وشهادة دكتوراه من جامعة باريس نانتير، بحسب سيرته. وسبق أن شغل وظائف رفيعة المستوى؛ إذ كان أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية (1993-1995)، وأميناً عاماً لوزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003، أثناء الولاية الرئاسية الأولى لعبد العزيز بوتفليقة.

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ويأتي تعيينه بعد أسبوعين من انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد؛ إثر انتخابات قاطعها الجزائريون بنسبة عالية (60%)، وندد بها الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يهزّ البلاد منذ 22 فبراير/شباط.

وأرغمت التظاهرات الحاشدة بوتفليقة الذي حكم البلاد لعشرين عاماً، على الاستقالة في إبريل/نيسان. إلا أن الحراك واصل التعبأة على مدى أشهر، مطالباً برحيل كل مكوّنات «النظام» الذي يحكم الجزائر.

من جانب آخر، أعلن رئيس حزب (طلائع الحريات) والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في الجزائر علي بن فليس، استقالته من رئاسة الحزب والانسحاب من الساحة السياسية؛ إثر فشله في الفوز بمقعد رئيس الجمهورية. وقال ابن فليس وهو رئيس وزراء أسبق خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب بالعاصمة الجزائر، إنه «لكل مسعى بشري نهاية، ولا يوجد ما يريح ولا يرضي إلا الإحساس بأداء الواجب كاملاً». وأوصى، أعضاء اللجنة المركزية ومنتسبي الحزب بالدفاع عن «الدولة الوطنية»، وعن حدود الجزائر، خاصة أنها تعيش «أوضاعاً صعبة» عدة؛ بسبب الأوضاع في ليبيا ومالي. وشهدت الدورة الاستثنائية تعيين العضو القيادي عبد القادر سعدي رئيساً للحزب بالنيابة؛ حيث سيضطلع بمهمة تسيير شؤونه إلى حين انعقاد المؤتمر الأول له كما تم تشكيل هيئة للتحضير للمؤتمر تتشكل من أعضاء المكتب السياسي. (وكالات)