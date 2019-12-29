شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد بعد فوزه على الوصل 35 -32 في المباراة النهائية أمس على ملعب صالة راشد بن حمدان في نادي النصر.

وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة شباب الأهلي 18-16، وجرت مراسم التتويج بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد ونبيل عاشور أمين السر العام .