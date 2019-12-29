اخبار الخليج

شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد بعد فوزه على الوصل 35 -32 في المباراة النهائية أمس على ملعب صالة راشد بن حمدان في نادي النصر.

وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة شباب الأهلي 18-16، وجرت مراسم التتويج بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد ونبيل عاشور أمين السر العام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا