أستراليا تستعد لأسبوع ملتهب مع استمرار الحرائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد أستراليا لأسبوع ملتهب، يبدأ من اليوم الأحد؛ إذ تترقب موجة حارة على ساحلها الشرقي، ورفعت العاصمة كانبرا درجة التحذير من حدوث حرائق، بعدما وصلت درجة الحرارة فيها إلى 38 درجة مئوية، بينما لا تزال نيران حرائق الغابات المستعرة في نيو ساوث ويلز، خارجة عن السيطرة.

وتواصلت، أمس السبت، جهود تطهير الأراضي المحيطة بمناطق الحرائق في مدينة سيدني، أكبر المدن الأسترالية؛ من حيث عدد السكان، قبل موجة شديدة الحرارة يتوقع أن تضرب المدينة خلال اليومين المقبلين. ويتوقع أن تتصاعد خطورة الحرائق خلال هذا الأسبوع؛ إذ تصل درجة الحرارة إلى 43 في سيدني، بحسب ما ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

ولا تزال حرائق الغابات مستعرة في نيو ساوث ويلز، وبلغت حوالي 70 حريقاً، 30 منها خارج نطاق السيطرة، في وقت بذل فيه رجال الإطفاء جهوداً شاقة خلال فترة عطلة عيد الميلاد (الكريسماس)؛ لاحتواء الحرائق، وفقاً لما أوضحه رئيس إدارة إطفاء الحرائق في الولاية شين فيتزسيمونز. وأتت الحرائق في الولاية، وعاصمتها سيدني، على حوالي 43 ألف كيلومتر مربع، حوالي مساحة بلجيكا، والتهمت أيضاً حوالي ألف منزل، ولقي تسعة أشخاص حتفهم، من بينهم اثنان من المتطوعين.

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وطالبت سلطات ولاية فيكتوريا جنوبي أستراليا، أمس، سكان بلدتين صغيرتين بإخلاء بيوتهم، مع خروج حرائق الغابات عن السيطرة؛ حيث باتت على مقربة منهم، مع توقعات بارتفاع في درجات الحرارة. وقالت السلطات: إن الحرائق قد تطال بلدة جونجراه التي تبعد نحو 450 كلم إلى الشرق من ملبورن، والتي يقطنها نحو 60 شخصاً، وكذلك بلدة مارتنز كريك خلال الساعات ال48 المقبلة، وأن على السكان المغادرة.

وقالت خدمات الطوارئ في الولاية، في تحذير «قد تكون تلك هي فرصتكم الأخيرة لفعل ذلك قبل أن يتسع نطاق الحرائق. إذا قررتم البقاء قد لا تتمكن خدمات الطوارئ من مساعدتكم».

وساهم انخفاض درجات الحرارة في الكثير من مناطق أستراليا أثناء أسبوع عيد الميلاد في احتواء بعض الحرائق؛ لكن يتوقع أن تعود للارتفاع مجدداً، ما يشكل تحدياً لرجال الإطفاء. وارتفعت درجات الحرارة في مناطق جنوب البلاد، أمس الأول، لما يزيد على 40 درجة مئوية، ويتوقع أن تصل في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا إلى 43 درجة غداً.

وقضت حرائق الغابات الأسترالية على حوالي عشرة ملايين فدان في خمس ولايات منذ سبتمبر/أيلول الماضي، كما وقعت 8 حالات وفاة مرتبطة بتلك الحرائق. ( رويترز، دب ا)