احتجاجات أمام منزل دياب ببيروت: اعتذر عن التأليف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

في وقت ينتظر الشارع اللبناني ما سينتج عن المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب، تجمع العشرات من المتظاهرين أمام منزل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب، في منطقة تلة الخياط، مرددين شعارات تطالبه بالتنحي، والاعتذار عن التأليف؛ لكن حراك تأليف الحكومة الجديدة يستمر ويتواصل ضمن مهلة لا تتعدّى الأسبوع الأول من السنة الجديدة.

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو ارتفاع منسوب التفاؤل الرئاسي في الساعات الماضية بولادة يسيرة للحكومة، واقترانه بحديث عن بلوغ التأليف مرحلة اللمسات الأخيرة، ما لم تُطل بعض الشياطين برؤوسها من بعض التفاصيل، على الرغم من أن الجبهة الاعتراضية على الواقع الحكومي الجديد تزداد تورماً، في ظل ما يُحكى عن استعدادات وتحضيرات في هذه الجبهة؛ لمواجهة الواقع الحكومي الجديد، الذي يذهب بعض المعترضين عليه إلى حدّ وصفه بالانقلاب.

ما تبقّى من أيام، قبل أن ترحل السنة الحالية، يعوّل عليها «فريق التأليف» بأن تزرع الأسس التي ستقوم عليها حكومة حسان دياب؛ بحيث يتم رفدها بقوة دفع رئاسية - لم تُعهد مع الحكومتين السابقتين - تحصّن التكليف، وتشحن الرئيس المكلّف بمعنويات تحث على الصمود والثبات أمام العقبات السياسية والمذهبية الماثلة في طريقه، وكلّ معطِّلات المخاض الحكومي الذي سيؤدي إلى ولادة الحكومة الأولى للعهد، بحسب التوصيف الذي بدأ يتردّد في الأوساط الرئاسية وأجواء التيار الوطني الحر.

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وإذا كانت الأجواء الرئاسية عابقة بالتفاؤل حيال تمكّن الرئيس المكلّف حسان دياب من تجاوز ما قد يعترض طريقه من أشواك وألغام سياسية وغير سياسية، وإحباط محاولات تفشيله، فإنّ أجواء التفاؤل تبدو كبيرة؛ حيث انعكست تلك الأجواء الإيجابية في وجود توجّه لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف إلى أبعد الحدود، ما يفضي في نهاية المطاف بولادة سليمة للجنين الحكومي.

ومع إقرار المقرّبين من الرئيس المكلّف بحجم الضغط الذي يُمارَس من قِبل المعترضين، والذي تُرجم في بعض فصوله بتخويف شخصيات من لون طائفي معيّن، وتحذيرها من مغبة الانخراط في الواقع الحكومي الجديد، فإنّ المقرّبين يضعون في حسبانهم كل الاحتمالات، وفي مقدّمها تزايد الضغط، وسط ما يُحكى عن تحضيرات تُعدّ لتحرّكات صاخبة سياسياً وإعلامياً في الشارع، باتت مختلف الأوساط السياسية والأمنية في أجوائها.

وأمام منزل دياب، تجمع العشرات من المتظاهرين في منطقة تلة الخياط، مرددين شعارات تطالبه بالتنحي عن التشكيل، وبأن يكون رئيس الحكومة «من رحم الحراك حتى يحارب الفساد».

كما أطلق عدد منهم مفرقعات بالقرب من المنزل، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطرقات الداخلية المؤدية إلى منزل دياب، أقفلت بعوائق حديدية، مع انتشار كثيف للقوى الأمنية في المكان، مع الإعلان عن انطلاق 11 باصاً من طرابلس باتجاه بيروت، للتجمع أمام منزل دياب؛ احتجاجاً على تكليفه ورفضاً لحكومته. وأفيد عصراً عن زيادة ملحوظة لعدد الثوار أمام منزل دياب ووصول باصات من طرابلس والمرج.

وكانت قد انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتصام أمام منزل دياب في تلة الخياط - بناية الجرمقاني عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم؛ رفضاً لتكليف دياب ولدعوته للاعتذار عن تأليف الحكومة.