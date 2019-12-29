إطلاق الموسم الجديد من «ربيعـ الشارقة 2020» أول يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن استعدادها لإطلاق الموسم الجديد من «عروض ربيع الشارقة 2020»، اعتباراً من أول يناير 2020 ولغاية ال 16 من فبراير المقبل، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي انعقد مؤخراً لمتابعة الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الجديدة، في إطار تواصل حركة الإعداد والتحضير، وانطلاقاً من حرص الغرفة على تطوير العروض بما يتناسب وتطلعات إمارة الشارقة.

وبحث الاجتماع الذي انعقد في مقر الغرفة، بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وهنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، الترتيبات الجارية لانطلاق العروض والآليات التنظيمية المتبعة من خلال اللجنة التنظيمية التي ستتابع سير العمل خلال فترة العروض لضمان نجاح كافة الفعاليات والبرامج، إلى جانب مناقشة الجوائز والعروض الترويجية التي سيتم إطلاقها، فضلاً عن التنسيق مع مجموعات عمل مراكز التسوق لمناقشة موعد الحملات الترويجية والاستماع منهم للمقترحات والأفكار الجديدة بهدف تطويرها وتطبيقها بما يلبي متطلباتهم وتطلعاتهم.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن حرص الغرفة على تنظيم عروض ربيع الشارقة سنوياً، يأتي تأكيداً على دعمها المتواصل للأعضاء والمنتسبين من القطاع الخاص، فضلاً عن دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة ولا سيما قطاع تجارة التجزئة، بما يرسخ من مكانة الشارقة وسمعتها كواحدة من أهم وأبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة.

وأكد إبراهيم راشد الجروان، أن فعاليات عروض ربيع الشارقة 2020 ستشهد إطلاق مجموعة كبيرة من المفاجآت، فضلاً عن العروض الترويجية والتخفيضات والمسابقات والجوائز الخاصة بمراكز التسوق، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية من سكان الشارقة وزوارها والتي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للتسوق والاستمتاع بمعالمها السياحية والتاريخية العريقة، منوهاً بمتابعة اللجنة التنظيمية للعروض لاستعدادات مراكز التسوق والمحال والمتاجر والترتيبات للحملة الترويجية في جميع مدن الإمارة، حيث بادرت معظم مراكز التسوق إلى المشاركة في ربيع الشارقة، لإطلاق العروض الترويجية الجاذبة التي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز والهدايا والتي تشتمل على الكثير من المفاجآت.