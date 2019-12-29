محمد بن راشد يشهد فوز «الكمدة» بكأس الإسطبلات الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منافسات اليوم الثاني من مهرجان سموه للقدرة لموسم 2019 2020، الذي جرى صباح أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة على كأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً، وحظي بحضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وشهد مشاركة قياسية وصلت إلى 224 فارساً وفارسة مثلوا كافة الإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة.

وكان الفارس أحمد صالح الشحي من إسطبلات الكمدة توج بالمركز الأول وكأس الإسطبلات الخاصة، وهو على صهوة الخيل جابولاني في زمن 4,20,09 ساعات، بعد أداء جيد وبعد تصدره المرحلتين الثانية والثالثة وحصوله على المركز الثاني في المرحلة الأولى، وفي المركز الثاني حل الفرس غيث عبد الواحد من إسطبلات «إس إس» وهو على صهوة الخيل هتان في زمن 4,24,12، وفي المركز الثالث جاء الفارس عبدالله علي العامري من إسطبلات زعبيل وهو على صهوة الخيل دوكامبو في زمن 4,24,34 ساعات.

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وتوج أبطال سباق الإسطبلات الخاصة الدكتور غانم الهاجري، أمين السر العام في اتحاد الإمارات للفروسية، ورافقه راشد الهرمودي مدير عام شركة مبادلة للاستثمار راعية السباق، ومحمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، وسعيد الكمدة مالك إسطبلات الكمدة الفائزة بالصدارة، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية السابق، وحشد كبير من المدربين والفنيين وكافة الأجهزة المعاونة.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على كافة التحضيرات اللازمة لبقية سباقات المهرجان وعلى كافة الفعاليات المصاحبة له، وذلك في إطار حرص واهتمام سموه على كافة التجهيزات الخاصة بالمهرجان وضمان نجاحه. وأوضح محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة، أن سموه يحرص دائماً على الوقوف على التحضيرات اللازمة لسباقات المهرجان.

وكان الفارس غيث عبد الواحد فارس إسطبلات «إس إس» لمالكها سلطان السبوسي تصدر المرحلة الأولى من السباق أمس، المخصص للإسطبلات الخاصة التي بلغت مسافتها 40 كيلومتراً، وهو على صهوة الخيل هتان، تلاه في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي من إسطبلات الكمدة، وفي المركز الثالث جاء الفارس محمد سهيل الكتبي من إسطبلات ماس، وهو على صهوة الخيل توسكامارا، تلاه في المركز الرابع الفارس فرانسيسكو من إسطبلات العين، وهو على صهوة الخيل فابريسيو وخامساً جاء الفارس بابو سينج من إسطبلات العين، وهو على صهوة الخيل سلطان. وقفز الفارس أحمد صالح الشحي وصيف المرحلة الأولى إلى صدارة المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كيلومتراً، فيما تراجع غيث عبد الواحد من المركز الأول إلى الثاني، كما تقدم الفارس فرانسيسكو من إسطبلات العين إلى المركز الثالث، ونفس الشيء حققه المتسابق بابو سينج من إسطبلات العين، حيث قفز إلى المركز الرابع بعد أن كان خامساً في المرحلة الأولى، وفي المركز الخامس في المرحلة الثانية جاء الفارس سلطان أدهم من إسطبلات سعيد. وواصل أحمد صالح الشحي من إسطبلات الكمدة صدارته للسباق بعد تصدره المرحلة الثالثة التي جرت لمسافة 27 كيلومتراً، تلاه غيث عبد الواحد من إسطبلات «إس إس»، وفي المركز الثالث من المرحلة الثالثة حل محمد سهيل الكتبي من إسطبلات ماس، ثم الفارس عبدالله غانم المري من إسطبلات زعبيل، وجاء في المركز الخامس الفارس سعيد سالم المهيري من إسطبلات «إس إس».