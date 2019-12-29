وزراء ونـواب وأعيـان أردنيـون يؤكـدون أهميـة المنحـة الإماراتيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: ”الخليج 365”

أكد وزراء ونوّاب وأعيان واقتصاديون أردنيون، أهمية المنحة الإماراتية في دعم قطاعات حيوية، بينها التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتخفيف من الضغط عن الموازنة العامة، وتحسين المستوى المعيشي لفئات مستفيدة، ضمن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين على المستويين: القيادة والشعب.

وذكر الديوان الملكي الأردني أن المنحة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار تأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتوفر الدعم اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم. وأشار إلى مساهمة المنحة في التخفيف عن ضغط الموازنة العامة، وتقديم المعالجة الطبية للأردنيين غير المشمولين ببرامج التأمين الصحي، والمصابين بالأمراض المزمنة، وللمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من الأسر الفقيرة لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية.

وأكد محمد العسعس وزير المالية، أهمية المنحة، ومساهمتها بشكل ملموس في معالجات مالية تنعكس على قطاعات مختلفة تخدم الشعب الأردني.

وقال: تعالج المنحة جانباً ملموساً في الموازنة وترفع جودة العمل في برامج مباشرة تتعلق بالصحة والتعليم، وتوفير غطاء اجتماعياً أوسع للفئات الشعبية المستهدفة وهذه الخطوة محل تقدير وثناء، وتصب في وحدة التعاضد بين البدين.

أضاف: لطالما كانت، وما زالت، دولة الإمارات سبّاقة في دعم المملكة على المستويات كافة، ولم تتوان في رفد الاقتصاد الأردني، والإسهام دائماً في تقديم كل عون ومساندة، ونحن نشكر القيادة والشعب على المبادرات، ودورها الفاعل.

وأكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، عمق العلاقات الإماراتية - الأردنية، واستراتيجيتها على المستويات المختلفة، وتأثير مبادرات الدولة المستمرة إيجابياً في دعم المملكة حيال مواجهة صعوبات اقتصادية عدّة على أرض الواقع.

وقال: وقفت الإمارات دائماً مع الأردن عبر منح تعالج محناً مختلفة، وكانت، وما زالت، يداً تعين وتساند للتمكن من مواجهة تحديات اقتصادية ومالية في مناسبات وأوقات متباينة.

ووصف الفايز العلاقات القائمة بين البلدين بأنها راسخة ومتينة، وغير قابلة على الإطلاق للمساس بقوتها، وهي ترتكز على وحدة الموقف والثوابت المشتركة.

وأشار خالد بكار رئيس اللجنة المالية في البرلمان، إلى التعويل الكبير على المنحة في التخفيف من الضغط على الموازنة العامة الجديدة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب لمناقشتها بعجز يناهز 1.7 مليار دولار.

وقال: توقيت المنحة الإماراتية بالغ الأهمية، لاسيما مع معاناة الاقتصاد الأردني من أعباء مثقلة، ومواجهة برامج وخطط وزارية وفي قطاعات مختلفة تعثراً مالياً يعيق تنفيذها.

وثمّن بكار وقوف دولة الإمارات دائماً إلى جانب الأردن من دون تردد، وفي أصعب الظروف، مضيفاً: هذا ليس غريباً على أبناء «زايد الخير»، وفي ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الحكيمة المعتادة على العطاء. وتابع: لقد جاء الدعم ونحن في أمسّ الحاجة إليه، ويعني لنا الكثير، وهو ينسجم مع مواقف الدولة المشرّفة، والمشرقة مع المملكة، وعلينا أن نعمل على ترجمة هذه المنحة في التخفيف من أعباء الموازنة العامة ودعم تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأشار الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب، عضو مجلس الأعيان، والذي خدم في فترة سابقة في الإمارات، إلى شعور أبناء الدولة دائماً على مستوى القيادة والشعب، بقرب وثيق من أبناء المملكة الأردنية على مستوى القيادة والشعب، وأن الأرضية المشتركة والعلاقات المتجذرة تنسحب على كل شيء.

وقال: الإماراتيون يشعرون دائماً بأن الأردنيين جزء منهم، والعكس صحيح، وهذا الدعم الجديد الذي جاء بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد الحرص الوثيق على وحدة العلاقات والبناء عليها، ويأتي بعد سلسلة استثمارات ومشاريع إماراتية في المملكة هدفها رفع مستوى الاقتصاد.

ووصف سميح المعايطة وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام، الحالة الإماراتية- الأردنية بأنها ذات خصوصية تفوق الاعتبارات السياسية، إلى ترسيخ ثابت وأصيل لا يمكن انفصاله، وهو مصان ومحمي وعميق.

وقال: العلاقات بين أبوظبي وعمّان قديمة ومتطورة، ونابعة من خصوصية تاريخية واجتماعية وفي كل مرة تقف الدولة إلى جانب المملكة تُعزز المبادئ الأخوية.

وأضاف: أصبح الأردني يشعر من دون قلق بوقوف الإماراتي إلى جانبه في المراحل الصعبة، وهناك مبادرات لا يمكن نسيانها عند التعرض لفواجع إنسانية بسبب الأحوال الجوية، وإشكالات اقتصادية كبيرة، عدا الحملات المستمرة، وهذا يثبت بشكل متواصل أننا أمام وحدة حقيقية قائمة على التآخي الثابت.

ورأى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن منحة الإمارات تشكل عصباً مهماً في تطوير قطاعات في مقدمتها الصحة، ضمن كيفية ونوعية تنعكس بشكل رئيسي على مستوى الخدمات واستفادة المستهدفين.

وأشار إلى جدواها في تمويل إنشاء مستشفيات والتخفيف من الضغط القائم حالياً على قطاعات طبية حكومية، والحد من البطالة، فضلاً عن تطوير مستوى الخدمات وتوفير مقومات أفضل للمراجعين.

وقال: نحن أمام منحة سخية تستحق التقدير، فهي داعمة من دون ترتيب التزامات مالية لاحقة، وهذا يدل على عمق العلاقات الثنائية مع الدولة التي لم تترك قيادتها معضلة يواجهها الأردن من دون مد يد العون، ولذلك علينا حسن تقديرها والاستفادة منها على نطاقات مؤثرة يلمسها الشعب كما أراد الإماراتيون وهم خير سند.