متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

يبدو أن ليفربول يسير وحيداً نحو لقب طال انتظاره في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بعد تعرض مانشستر سيتي لخسارة خامسة عندما سقط أمام ولفرهامبتون 2-3.

وقلب ولفرهامبتون تأخره صفر-2 إلى فوز، ويعود الفضل بهذه «الريمونتادا» إلى الثلاثي المالي أداما تراوري (55) والمكسيكي راوول خمينيس (82) والإيرلندي مات دوهرتي (89) أصحاب الأهداف الثلاثة، بعدما كان الضيوف تقدموا بهدفين عن طريق رحيم ستيرلينغ (25 و50).

وتقدم ليفربول في الصدارة بفارق 14 نقطة عن سيتي الثالث و13 نقطة عن ليستر الثاني، علماً أن الليفر يملك مباراة مؤجلة.

من جهته، تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب «الريدز» عن سر صحوة نجم ليفربول البرازيلي فيرمينو الذي سجل هدف الفوز على مونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية، وسجل في نهائي البطولة أمام فلامنجو ثم سجل هدفين في أرض وصيفه ليستر سيتي.

وقال كلوب: «قال لي الصحفيون إنه لم يسجل أهدافاً منذ فترة، بالنسبة لي فيرمينو مهم حتى لو لم يسجل».

وتابع كلوب حديثه عن النجم الذي وصفته الصحافة البريطانية ب«الصمغ» الذي يجعل فريق ليفربول متماسكاً وقال: «تحدثت لفيرمينو وقلت له ما قاله الصحفيون لي وبدا لأول مرة يشعر بالقلق قليلاً حول حقيقة أنه لم يسجل هدفاً في مباريات كثيرة وقلت له أنا لا يهمني عدد الأهداف. إنه اللاعب الذي يربط أجزاء الفريق وهذا مهم جداً بالنسبة لي، هو الوحيد الذي يمكنه اللعب بهذا الموقع ويلعب فيه بطريقة مميزة جداً. لا يحتاج فيرمينو لحضن بعد كل هدف لكنه جاء ليحضنني تعبيراً عن امتنانه بعد تسجيله في ليستر».

من جهته، اعترف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعدم واقعية منافسة ليفربول على اللقب، وقال: «الفجوة كبيرة منذ فترة طويلة. ليس من الواقع أن نفكر في سباق التتويج بلقب الدوري. تم سؤالي في الكثير من المرات عن هذا الأمر ولم تتغير إجابتي».

وأكد جوارديولا حرصه على مواصلة السعي لحجز مكان ضمن الأربعة الكبار وعدم تفضيل مسابقة أخرى على الدوري.

وعلق بيرناردو سيلفا على الفجوة مع ليفربول وقال: إنه وضع صعب، لم يتخيل أحد أن نكون بهذا البعد عن ليفربول منتصف الموسم.